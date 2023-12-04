  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik özel bir ekip kurdu.

Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
Ekleme: 4.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 4.12.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığından tutuklanmasının ardından, fenonemenler MASAK'ın incelemesine girdi.

İncelemelerini tamamlayan MASAK'ın raporları doğrultusunda bazı fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu.

Sosyal medya fenomeni görüntüsü altında kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurduğu özel ekibin araştırmaları ise devam ediyor.

Son 4 yılda incelemeler yoğunlaşmaya başladı

Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip, fenomenler için vergi incelemesini derinleştirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli işlemlerin koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtiliyor.

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre; Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili tespitin de eylül ayında yapıldığı ardından MASAK'ın devreye girdiği belirtilirken incelemeler son 4 yılda yoğunlaşıyor.

100'ün üzerinde fenomenin dosyası savcılıkta

Fenomenlere yönelik son yılların en kapsamlı denetimi sürdürülürken, yapılan incelemeler sonucu sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi.

Kara para ile ilgili şüphe ortaya çıktığında MASAK devreye giriyor. Vergi müfettişleri, vergi kayıp, kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriliyor.

100'ün üstünde fenomenin dosyasının savcılığa iletildiği belirtiliyor. Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.

'Para hareketleri takip ediliyor'

Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme sürecine ilişkin 'Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil vs. hepsine bakılıyor.' değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
İstanbul'da hissedilen deprem!
TÜİK Kasım 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Özgür Özel: HEDEP'in randevu talebini bekliyoruz
Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! 'Gazze için kalıcı barış' gündemiyle Katar'a gidiyor
PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

İzmirlileri şaşırtan keşif: Üst üste kurulmuş 10 köyün içinden çıktı! Tarihi 8 bin 200 yıl öncesine dayanıyor

İzmirlileri şaşırtan keşif: Üst üste kurulmuş 10 köyün içinden çıktı! Tarihi 8 bin 200 yıl öncesine dayanıyor

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu

Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'