Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığından tutuklanmasının ardından, fenonemenler MASAK'ın incelemesine girdi.İncelemelerini tamamlayan MASAK'ın raporları doğrultusunda bazı fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu.Sosyal medya fenomeni görüntüsü altında kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurduğu özel ekibin araştırmaları ise devam ediyor.Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip, fenomenler için vergi incelemesini derinleştirdi. Yapılan incelemelerde şüpheli işlemlerin koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtiliyor.NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre; Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili tespitin de eylül ayında yapıldığı ardından MASAK'ın devreye girdiği belirtilirken incelemeler son 4 yılda yoğunlaşıyor.Fenomenlere yönelik son yılların en kapsamlı denetimi sürdürülürken, yapılan incelemeler sonucu sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi.Kara para ile ilgili şüphe ortaya çıktığında MASAK devreye giriyor. Vergi müfettişleri, vergi kayıp, kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriliyor.100'ün üstünde fenomenin dosyasının savcılığa iletildiği belirtiliyor. Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme sürecine ilişkin 'Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil vs. hepsine bakılıyor.' değerlendirmesinde bulundu.