Cem Uçan'dan Ecem Erkek'in tepki toplayan konuşmasına göndermeli video: Kapak gibi sözlerle tepki gösterdi...

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye'nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu.'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise Ecem Erkek oldu.'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Ecem Erkek, konuşmasını yaparken köpeğine selam yolladı.'Minicik bir şeyden bahsedeceğim. Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek' diyen Ecem Erkek devamında ise şunları söyledi:'Fakat sokaklarda onun kadar şanslı mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak olan, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.'Erkek, 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi'ne dair tek kelime etmedi.Ecem Erkek'in sahnede köpeklerin sorunlarına değinmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.Kullanıcılar ''o ışıltılı sahnenizden 'köpek' duyarı bile dinlettiniz; 'çocukları öldürmeyin' diyemediniz diyerek tepkilerini dile getirdi.Erkek'in ödül törenindeki konuşması birçok kesimden tepki toplarken; ünlü oyuncu Cem Uçan da konuya kayıtsız kalamadı. Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide oynayan ünlü isim, Erkek'in Gazzeli çocuklar yerine 'sokak köpekleri'ni dert etmesine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile tepki gösterdi. Uçan, Ecem Erkek'in sözlerini Gazzeli çocukların yaşadığı sıkıntıları da ekleyerek yeniden oluşturdu ve kendisini video kaydına aldı. Uçan'ın paylaştığı videoya 'olayı ne güzel özetlemiş' yorumları yapıldı.Lafı çok uzatmadan size minicik bir şey anlatacağım. Muhtemelen beni izleyecek, izlediği her şeyi de anlayacak, sabırsızlıkla evde beni bekleyen küçücük bir oğlum var benim; adı Şems... Fakat onun kadar şanslı olmayan ama onun yaşında Filistin sokaklarında, Gazze'de parçalanan; mezara defnedilecek cesedi bile bulunmayan, ailesi tecavüzlere, tacizlere uğrayan yüzlerce, binlerce onuruyla oynanmış, hayatı elinden alınmış küçük çocuklar var. Köpeğim... Tabii ki köpeğim de var. Casper ismi. Beni çok özlüyor mu? Bilmiyorum. Emin ellerde mi? Evet, emin ellerde diye düşünüyorum. Bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar.