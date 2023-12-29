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Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, 2015’ten beri beraber yürüdüğü ancak ekim ayında görevden aldığı eski başdanışmanı Servet Avcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüştü.

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Ekleme: 29.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
2015 yılından beri Mansur Yavaş'a yakın görev yapan, ABB içerisinde ülkücü gelenekten gelen birçok genel müdür ve idarecinin atanmalarını sağlayan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde etkili olduğu bilinen Servet Avcı, 30 Eylül tarihinde İYİ Parti lideri Akşener ve İYİ Parti'yi savunan bir köşe yazısı yazdığı için Yavaş tarafından bir gecede görevinden alınmıştı.

Söz konusu olay gündemde geniş yer bulurken Yavaş'ın 'Mansur Yavaş ülkücülüğü değil, CHP'nin politikalarını seçti' söylemlerine neden oldu. Genel seçimlerde yaşanan hezimet sonrası masayı dağıtan Akşener, Mansur Yavaş'ı da ağır eleştiri yağmuruna tutmuştu. Söz konusu olaylar sonrası İYİ Parti 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını çıkaracaklarını açıklarken Ankara'da da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Yavaş'ın görevden aldığı Servet Avcı önümüzdeki yerel seçimler için Mansur Yavaş'a karşı birlik olmak için görüştü.

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin desteği ile ABB Başkanı olan Mansur Yavaş'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi adayını çıkarma kararı aldı. Akşener Yavaş'ın karşısına ise Yavaş'ın 2015 yılından beri beraber çalıştığı ve geçtiğimiz Eylül ayına kadar başdanışmanlığını yaptırdığı ancak bir gecede iki satır yazı ile görevden alınan Servet Avcı'yı çıkarma kararı aldı.

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı

'İYİ PARTİ'Yİ VE AKŞENER'İ DESTEKLEYEN YAZISINDAN ÖTÜRÜ YAVAŞ GÖREVDEN ALDI'
Ülkücü camiada önemli görevler yapan ve 2015 yılından beri Mansur Yavaş ile birlikte hareket eden ve bir gazetede de köşe yazan Servet Avcı, 30 Eylül'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'yla ilgili çıkışlarını destekleyen bir yazı yazdı. Avcı söz konusu yazıda ''Varsın, ellerinden kan sızanlarla kimler iş birliği yapacaksa yapsın.

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı

İYİ Parti, dolaylı da olsa bu iş birliğiyle anılıp kaybeden taraf olmak yerine, kendi değerleriyle kendi geleceğini doğru kurgulamak durumunda… Bir süredir parti yöneticilerinin dillendirdiği 'üçüncü yol' hedefi bu anlamda bir tercih gibi değil açık bir mecburiyet gibi duruyor. İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? İYİ Parti, kendi siyasetiyle iktidara yürümeyi tercih etmektense, neden 'ittifakların aranan partisi' gibi pek de muteber olmayan çizgide kalsın? İYİ Parti, başkalarının küçük hedefleri, makamları, rozetleri, kurumları için kendi büyük hedeflerini neden yaksın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?' ifadelerine yer vermişti.

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı

AVCI İYİ PARTİ'NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI
İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'in savunulduğu söz konusu yazının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, yıllarca beraber çalıştığı Avcı'yı bir gecede sildi, attı. Yavaş'ın Avcı'yı görevden almasının ardından Akşener ise Servet Avcı'yı markaja aldı. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için düşündüğü aday olarak ön plana çıkan Avcı, geçtiğimiz günlerde Akşener ile görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmenin ardından kurmaylarından görüşmenin olumlu geçtiği belirtirken, Avcı'nın adaylığa hazır olduğu da vurgulandı.
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