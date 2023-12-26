Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 26 Aralık 2023 hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da kar yağışı beklentileri artarken, birçok ile uyarı geldi. İstanbul'da bugün sıcaklıklar 16 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının (Giresun hariç) yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 11°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (26 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in(Giresun hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 4°C, 9°C
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 14°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu