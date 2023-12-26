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Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 26 Aralık 2023 hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da kar yağışı beklentileri artarken, birçok ile uyarı geldi. İstanbul'da bugün sıcaklıklar 16 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu raporu.

Ekleme: 26.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 26.12.2023 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının (Giresun hariç) yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 12°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 11°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (26 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in(Giresun hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 4°C, 9°C

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 14°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu
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