Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının (Giresun hariç) yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ÇANAKKALE 13°C, 19°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE 5°C, 19°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 12°C, 16°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 9°C, 19°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 2°C, 14°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 7°C, 17°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 11°C, 18°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 3°C, 14°CAz bulutlu ve açıkHava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (26 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısıAz bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 8°C, 21°CParçalı bulutluANTALYA 11°C, 20°CAz bulutlu ve açıkHATAY 9°C, 16°CParçalı bulutluMERSİN 10°C, 21°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 4°C, 13°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 3°C, 13°CAz bulutlu ve açıkKONYA 1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 1°C, 11°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 2°C, 16°CParçalı bulutluDÜZCE 5°C, 20°CParçalı bulutluKASTAMONU 2°C, 13°CParçalı bulutluZONGULDAK 13°C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in(Giresun hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN 4°C, 9°CÇok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 14°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutluHAKKÂRİ -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 2°C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 4°C, 14°CParçalı ve az bulutluMARDİN 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu