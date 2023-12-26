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Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yaşar Okuyan, geçtiğimiz hafta akciğer rahatsızlığı nedeniyle iç kanama geçirmişti. Tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan açıklamada "Yaşar Okuyan saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir" denildi.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Ekleme: 26.12.2023 - 08:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre Yaşar Okuyan geçtiğimiz hafta akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede 10 gün önce iç kanama geçirerek yoğun bakım servisine alınmıştı.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Entübe edilen ve durumunun stabil olduğu belirtilen Okuyan'ın bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 'Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz' denildi.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıydı.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti



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