  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asgari ücret haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor: Gözler belirlenecek zam oranında

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret bu hafta açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği üçüncü toplantının bugün ya da yarın yapılması öngörülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Asgari ücret haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor: Gözler belirlenecek zam oranında
Ekleme: 26.12.2023 - 08:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 08:23 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor: Gözler belirlenecek zam oranında
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bu hafta yapılacak üçüncü toplantıda açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Bugüne kadar yapılan açıklamalarda asgari ücretli, emekli ve memura eşit zam sinyali ön plana çıktı. Bu yıl tek zam yapılması planlanan asgari ücret artışında memur zammının dikkate alınarak yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkma ihtimali bulunuyor.

Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak 2024'te refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor.

Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca kök maaş, taban aylık düzenlemeleriyle 7500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

Asgari ücret haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor: Gözler belirlenecek zam oranında

YÜZDE 50 ÖN PLANA ÇIKIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu toplantılarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri asgari ücretle ilgili verileri ve çalışmaları ortaya koydu.

İşçi ve işveren tarafı görüşmelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai karar bu hafta açıklanacak. Üçüncü toplantının bugün ya da yarın yapılması öngörülüyor.

Bakan Işıkhan, bakanlığının 2024 bütçe görüşmelerinde memur maaşlarının enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 civarında artacağını dile getirdi. Asgari ücretli ile SSK, Bağ- Kur emeklilerine zammında da bu artışın dikkate alması bekleniyor.

Asgari ücrette yüzde 40'tan başlayarak 50'ye kadar varan zam beklentisi ön plana çıkıyor. Ağırlıklı olarak beklenti yüzde 50'de yoğunlaşıyor. Asgari ücretin yüzde 50 artması halinde brüt asgari ücret 20 bin 121 lira, net asgari ücret de 17 bin 103 lira, işverene maliyeti de 23 bin 642 lira olacak.

İşçi tarafı yürütülen müzakerelerde 17 bin liranın altında bir tutara imza atmayacaklarını dile getirirken, işveren tarafı da asgari ücret desteğinin artarak devam ettirilmesini talep ediyor.

Asgari ücret haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor: Gözler belirlenecek zam oranında

VERGİ DİLİMLERİ NETLEŞECEK

Bu hafta asgari ücretle beraber 2024 yılı vergi dilimleri de belirlenecek. Yasaya göre, gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın, yeniden değerleme oranıyla belirlenen tutarı yüzde 50'sine kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Vergi dilimi tarifesiyle çalışanların 2024 yılında ödeyeceği vergi de netleşecek.

Sendikalar geçen hafta arka arkaya yaptıkları açıklamalarda vergi indirimi çağrısı yaptı. İlk vergi dilimine tabi kazanç tutarı ne kadar yüksekse çalışan vergi diliminden artıştan o kadar az etkileniyor.

Asgari ücret haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor: Gözler belirlenecek zam oranında

BİRÇOK KALEM ARTACAK

Yeni asgari ücret işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri gibi birçok kalemi etkileyecek.

Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığı işsizlik maaşı da yeni yılda artacak. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de yükselecek.

Asgari ücret haftası! Milyonların beklediği zam açıklanıyor: Gözler belirlenecek zam oranında

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında artacak.

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Artış GSS primlerini de etkileyecek.

Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.





Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!