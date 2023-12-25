Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.41 oranında düşüşle 7526 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.41 oranında düşüşle 7526 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.51 oranında düşüşle 9112 puan, sanayi endeksi yüzde 0.52 oranında azalışla 11453 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.51 oranında düşüşle 9112 puan, sanayi endeksi yüzde 0.52 oranında azalışla 11453 puan seviyesinden işlem görüyor.