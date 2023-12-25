Başkan Erdoğan: Dünyada ulaşamadığımız nokta kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olma özelliği taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, 540 metre daha uzun şekilde inşa edilen pistin hizmete alma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Bu önemli eserin İstanbulumuzun yanında tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı 1987 yılında Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyonla hayata geçirilmiştir. Projenin amacı başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü altyapının oluşturulmasıydı. Sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi. Çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, iş ve turizmdeki gelişim açısından kritik roller üstleniyor. Havalimanının artan yolcu ve hava trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. 2009 yılında yap işlet devret modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. Teknopark İstanbul bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuşla yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. Yolcu trafiğinin en çok olduğum 3. havalimanıdır. Yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. İhtiyaç duyulan ikinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık.Çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pist ve işlerini tamamladık. Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. 3520 metre, 3000 metre ve 2400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu vardır.Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel TEM bağlantı tünelidir. Bu altyapıyla birlikte kule, teknik blok, gümrük, itfaiye, garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip üst yapı tesislerini de en son teknolojiyle yeniledik.Hava trafiği açısından yeni pisti iniş, eski pisti kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız.Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük eden Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum.Rabbim Türkiye için hayal kuran, çalışan, istikbal uğrunda gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum.Buranın inşasıyla ilgili ilk çalışmayı başlatan Özal, siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız eleştirilen muhatabı olmuştur. Çeyrek asırlık, yarım asırlık hedefleri doğrultusunda attığı her adımda Özal, belli çevreler tarafından hedef alınmış, suçlanmıştır. Ne gerek var eleştirisi Özal'ın medya akademi ve siyaset camiasında en çok maruz kaldığı sorulardan biriydi. Bu soruyu soranları niyeti projelerin verimliliğini sorgulamak değildir. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için ifade ediyorlardı. Ortaya eser koyamayanlar, vizyoner devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında sorumluluğu üstlendiğimizde biz de benzer ithamlara maruz kaldık.Parayı betona gömüyor dediler. Yıla, köprüye, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Öyle zamanlar oldu ki uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler, iftira atacak kadar kaybettiler. Başta havalimanları olmak üzere bu çapsızlığın izlerini muhakkak görürsünüz. Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir.Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her projeye çamur atmak, CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı onları ise haksız çıkarmıştır. Dile getirdikleri eleştirilen tamamen safsatadan ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bunun en somut örneği de Sabiha Gökçen Havalimanı'dır. CHP'nin sabık genel başkanın uçak bile inmiyor dediği, Tuz Gölü'ne alabalık tesis etmeye benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak. Engellemek için gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir.Yani CHP zihniyetinin gereksiz dediği ne gerek var dediği israf dediği ne kadar yatırım varsa hepsi misyonunu fazlasıyla yerine getirmiş, bir müddet sonra yetersiz kalmaya başlamıştır. Türkiye'de 70 yıl boyunca pek çok şey değişmiş, bunların halka yönelik tavırlarında düzelme olmamıştır.Biz ne yaptıysak CHP ve koro üyelerine rağmen başardık. Havacılık alanında büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 50'ye terminal kapasitemizi 55 milyondan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta daha ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1813'e ulaştırdık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri dönüştürdük.Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz.Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir.Teröriste terörist diyemeyen siyasi bukalemunlar var. 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.Küreselleşme sürecinde ülkeler arasında ilişkilerin artması nedeniyle havaalanı hizmetlerinin gelecekte daha büyük önem kazanırken, Başkan Erdoğan önderliğinde yapımı tamamlanan yeni pist Türkiye'ye büyük bir değer katmış olacak.60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar havalimanına iniş yapabilecek.Açılışı yapılacak yeni pist mevcut pistten 540 metre daha uzun şekilde inşa edildi.Açılış öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin 2022 yılında Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, dünyada ise 6. sıraya yükseldiğini belirterek, yolcu trafiği bazında ise 3 havalimanının Avrupa'da ilk 20'de, dünyada ise ilk 50'de yer aldığını belirtti.Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist ve tamamlayıcı yapıları projesinin, yapımı devam eden en önemli havayolu projelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, 'Bu önemli projeyi başarıyla tamamlamış olmanın gurunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattık. 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21'lik bir artış olacaktır.''Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkemizde İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız.'