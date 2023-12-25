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Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma programında açıklamalarda bulundu. TBMM'den terörü kınayan bildiriye imza atmayan CHP ve HDP/DEM'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunlar bizim gözümüzden siyasi kuklalardır. Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
Ekleme: 25.12.2023 - 22:32 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mehmet Akif'in davasını kendi davası bilen, ideallerini kendi ideali olarak gören tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Gençlik Kollarımıza, Kadir Başkan ve ekibine, siz genç kardeşlerime, yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Mehmet Akif, doğruluk ve cesaret timsali idi. İnandığı değerler uğruna bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmedi. Zafere giden yolun taşlarını döşemiştir.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI

Zulüm karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Gazze başta olmak üzere, zulme uğrayanların, katledilen insanların sesi olacağız. Zulmü alışlamayacak zalimi asla sevmeyeceğiz. Şanlı geçmişimize dil uzatmayacağız. İsrail vahşetine tepki gösteren gençliği tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür

TERÖR SALDIRILARI

İstiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Terör eylemlerinin karşısında net duruş sergilemeliyiz.

TBMM'DE TERÖRE KARŞI ORTAK BİLDİRİ

TBMM'de 4 partinin ortak bildiriye imza atmasını çok önemli görüyorum. Dörtlü bildiriye desteğini açıklayan siyasi aktörlere de teşekkür ediyorum. . Kimi Kandil'den kimi yurt dışında yöneltilen şahısları ise muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzden siyasi kuklalardır. Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz. CHP, bölücü örgütün uzantısı yanında konumlanıyor. Terörü kınayamamak korkaklıktır. Hamas'a terör örgütü iftirası atanlar PKK adını zikretmiyor.

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