  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'da eşini öldüren adamdan savunma: Öldürme kastım yoktu pişmanım

Boşanma aşamasında olduğu genç kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Savunma yapan şahıs, "Kaç kez bıçakla neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum" dedi.

Ekleme: 25.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da eşini öldüren adamdan savunma: Öldürme kastım yoktu pişmanımAntalya'da geçtiğimiz aylarda kadın cinayeti yaşandı...

Olay, 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Metin Sümer, bir süre sonra barıştığı eşi Ceylan Sümer'i, bir tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

Gözaltına alındı

Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin Sümer yakınlarını arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

İhbarla gelen ekipler, Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Metin Sümer olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

9 bıçak darbesiyle öldürüldü

Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan Sümer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sümer'in sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Metin Sümer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Ceylan Sümer'in, 2022 yılı Kasım ayında eşi Metin Sümer'e boşanma davası açtığı öğrenildi.

Ömür boyu hapsi istendi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Metin Sümer'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

İlk duruşmaya, tutuklu sanık Metin Sümer'in yanı sıra taraf avukatları ve Ceylan Sümer'in akrabaları katıldı.

"Kaç kez bıçakla vurduğumu hatırlamıyorum"

Savunmasını yapan Sümer, olayın aldatma ve kıskançlık nedeniyle olduğunu iddia etti. Eşi Ceylan Sümer'in kendisini aldattığını öne süren Metin Sümer, “Ceylan'ın babasını ve ablasını arayarak 'Kızınızın alın' dedim. O sırada Ceylan ile tartıştık. Ceylan bıçak alıp üzerime doğru geldi. Vurdum ve yere düştü. Bıçağı yerden aldım. O an kendimi kaybettim, hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakla vurduğumu ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım." dedi.

"Çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum"

Duruşma savcısı, çocuklarının ifadesini hatırlatması üzerine sanık Metin Sümer, “Eşimin yere düşünce bayıldığını ve benim de yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak onu bıçakladığım yönündeki ifadeleri kabul etmiyorum. Ben eşime vurup yere düşmeden önce eşim boğazına süpürgenin kablosunu dolayarak bayılma numarası yapmıştır. Pişmanım, çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum." diye konuştu.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!