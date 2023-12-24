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Şehit Cebrail Dündar için Mardin’de tören

Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın (25) cenazesi, Mardin’e getirildi. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, "Sana nasıl kıydılar" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Ekleme: 24.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Şehit Cebrail Dündar için Mardin’de tören
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Kızıltepe İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, şehidin yakınları, silah arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin cenazesi tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, 'Sana nasıl kıydılar' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi törenin ardından Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası'na götürüldü. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehidin babasına Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi. Şehit Dündar'ın cenazesi, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkçe ve Arapça ağıtlarla gözyaşları arasında toprağa verildi.
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