Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAKÖnemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın da; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISIYağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgârın ise; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.MARMARA BÖLGESİÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 14°CÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurluEDİRNE °C, 8°CÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurluİSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Anadolu Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 15°CÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGE BÖLGESİÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 15°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZ BÖLGESİÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLU BÖLGESİÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde bölgenin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeyinin karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurluKONYA °C, 11°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurluSİVAS °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıBATI KARADENİZ BÖLGESİÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olamsı bekleniyor.BOLU °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİÇok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSAMSUN °C, 16°CÇok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurluTOKAT °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 16°CÇok bulutluDOĞU ANADOLU BÖLGESİÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlıKARS °C, 3°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluVAN °C, 5°CÇok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı