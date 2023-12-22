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Katil İsrail'e Lahey yolu göründü! Uyguladığı soykırımın hesabı sorulacak

İşgalci İsrail'in, Gazze'de işlediği savaş suçları için harekete geçenlerin sayısı artıyor. ABD'de bir kuruluş da "insanlık ve savaş suçu" işleyen 40 askerin adını UCM'ye verdi.

Katil İsrail'e Lahey yolu göründü! Uyguladığı soykırımın hesabı sorulacak
Ekleme: 22.12.2023 - 08:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail'e Lahey yolu göründü! Uyguladığı soykırımın hesabı sorulacak
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu'nun işlediği savaş suçlarına yönelik harekete geçenlerin sayısı giderek artıyor.

ABD merkezli 'Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi' (DAWN) adlı kuruluş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 40 İsrailli komutanın isminin yer aldığı bir liste göndererek, bu kişilerin Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle yargılanmasını talep etti.

İsrailli 40 komutanın isimlerinin UCM Başsavcısı Kerim Han'a iletildiğine işaret edilen açıklamada bu kişilerin, Gazze'de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen ve kasıtlı saldırılarda, açlığın silah olarak kullanılmasında, insani yardım girişinin engellenmesinde ve Gazze'nin abluka altına alınmasında ya doğrudan komuta sorumlusu olduğu ya da bu olaylarda işbirlikçi oldukları aktarıldı.

Söz konusu 40 kişilik listenin başında ise 9 Ekim'de Gazze için 'tam abluka' emrini veren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yer alıyor.

Katil İsrail'e Lahey yolu göründü! Uyguladığı soykırımın hesabı sorulacak

İSRAİL ORDUSUNDAKİ FRANSIZLAR
Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes ise hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi.

Söz konusu askerlerin savaş suçu işlediği takdirde Fransız adaletinin karşısına çıkarılmasını talep eden Portes, konuya ilişkin cumhuriyet savcılığına başvuracağını kaydetti.

Katil İsrail'e Lahey yolu göründü! Uyguladığı soykırımın hesabı sorulacak

5 DEVLET BAŞVURDU
İstanbul 2 No'lu Barosu, UCM ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yaptıkları başvuruya ilişkin İstanbul Hâkimevi'nde basın ve istişare toplantısı düzenledi.

Baro Başkanı Yasin Şamlı, yaptığı konuşmada, 3 klasörlük delille bu başvuruyu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şamlı, şu ana kadar 5 devletin müracaat ettiğini ancak baro olarak yaptıklarının hem delilleri hem dilekçenin mahiyeti itibarıyla en önemli başvuru olduğunun kendilerine söylendiğini ifade etti.



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