İstanbul Ataşehir'de park halindeki araçta ceset bulundu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Z.U.U. hakimiyetindeki hafif ticari araç, çevre yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden emniyet şeridine aracını park etti.Saatlerce aracıyla yol kenarında duran sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. Araç içerisinde ölen Z.U.U., sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.