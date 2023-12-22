  • USD: 29,13 - 29,19
  • EURO: 32,07 - 32,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir’de DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Balıkesir’de Irak uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişiye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 22.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir’de DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen operasyonda Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 5 şahsa Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan bir şahsın yapılan işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaçan bir şahıs için isi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Başkan Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde
Borsa İstanbul'da flaş gelişme: Yeni endeks duyuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Güven arttı, TL varlıklara ciddi bir talep var
CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!
İYİ Parti'de istifalar bitmiyor! 49 kişilik il teşkilatından dikkat çeken açıklama
Özgür Özel Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek
CNN dehşet veren yıkımı anlattı! Gazze’ye delik deşik olmuştu: Bin kiloluk yüzlerce bomba devasa kraterler yarattı!
Ali Babacan, Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşan DEM Partili vekillere destek verdi
CHP'li belediyelerde her gün yeni bir skandal! Kadıköy Belediyesi'ne haciz şoku! Ödeme yapmayınca belediye binasında ne varsa aldılar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e: Bugün savaş açtıklarınıza dün memleketi teslim ediyordunuz
Bakan Özhaseki Cumartesi gününü işaret etti: Büyük müjdelerle başlatmış olacağız
Çağrı yapıldı: Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma
İYİ Parti'de iki ilde 400 kişi istifa etti!
İyi Parti'de krizin adı: Mansur Yavaş! Pazarlıklar ifşa oluyor... Yeni istifalar ve görevden almalar yolda!
Enerjide yeni dönem! Dışa bağımlılık azalıyor
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor
Mansur Yavaş’ın Etimesgut oyunu! CHP’lilerden o isme tepki gecikmedi: Bize verin!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak
Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?
Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi