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Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!

Bugün Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın son PPK Toplantısı'nı gerçekleştirerek aralık ayı politika faiz oranına karar verdi.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Ekleme: 21.12.2023 - 08:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu (Kurul), aralık ayına ait politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.

Merkez Bankası yılın son toplantısında politika faizini, ekonomik sıkılaşmaya giderek yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltmişti. Yapılan anketlerin sonucuna göre de bu toplantıda faizin yüzde 42,5'e çıkartılması beklentisi taşınıyordu. Karar, beklentilere paralel olarak açıklanarak, 250 baz puan artışla yüzde 40'tan yüzde 42,5'e yükseldi.

Yurt içi piyasalar, bugün açıklanan faiz kararı kadar, artış sürecinin sona erip ermediğine ilişkin yapılacak açıklamalara yoğunlaştı.

6 ayda toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puan oldu

Bu Erkan’ın başkanlık ettiği yedinci toplantı oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından faiz artışı politikası takip edildi. TCMB'nin haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül 500 baz puan, ekimde 500 baz puan, kasımda 250 baz puan olmak ve aralıkta 250 baz puan olmak üzere son 7 ayda toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puana ulaştı.

Karar metninde öne çıkanlar

Kurulun kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edeceğini belirttiği karar metninde öne çıkanlar şöyle:

"Manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu"

Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir.

"Dış finansman koşulları iyileşti"

Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

"Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir"

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

"Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler sürecek"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Kurul, elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
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