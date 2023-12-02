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İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık" dedi.

İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
Ekleme: 2.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 2.12.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık" dedi.

İHRACATTA KASIM REKORU KIRILDI

İhracatta Kasım rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor. Bakan Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık" dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kasım'da da tarihimizin en yüksek aylık rekorumuzu kırmış olduk. Kasım ayında 23,01 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Ocak-Kasım döneminde 232,9 milyar dolara çıktı. 4 ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi gerileme var, ithalatta gerileme var, Eylül'de cari işlemlerde nasıl fazla verdik. Ekim ve Kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz, az bir miktar fazlada olabilir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 8.2 puan artarak Kasım ayında yüzde 79,5 olarak gerçekleşti.

Son 4 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmekte, bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Haziran'dan bu yana ihracatımız miktar değer olarak hep yukarı doğru gidiyor. Temmuz'da 19,8 milyar dolardı, Ağustos'ta 21,6, Eylül'de 22,5 milyar dolar, Ekim'de 22,9 milyar dolara çıktık, Kasım'da 23 milyar dolara çıktık. Bakanlık olarak iki hedef belirliyoruz. Birincisi her ay ihracatımızın bir yıl öncesinin aynı ayına göre artış sağlaması, ikincisi de her ay bir önceki aydan biraz daha yukarı tırmanmayı başarabilmek. Bunu ihracatçılar ailesi yapıyor. Biz de onları her platformda destekliyoruz.

Çeşitli destek modülleri, ticaret diplomasisi, ikili anlaşmalar, dış ticaret ithalat konusundaki düzenleyici tedbirlerle ülkemizin daha fazla üretim ve döviz geliri elde etmesinin peşinde çalışıyoruz.

Depremin etkisi arkadaşlarımız bunun etki analizi çalışmalarını yaptılar 6 milyar doların üzerinde kayba yol açtı. Sevindirici bir konu da orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 11 ayda 88.5 milyar dolar orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapmışız. Payımız yüzde 36'yken yüzde 40,2'ye yükseldi. 2028'de 12. kalkınma planının son yılında hedefimiz yüzde 50'ye ulaşabilmek.


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İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
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