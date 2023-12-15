Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.KIRKLARELİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluKONYA °C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 10°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 11°CAz bulutluVAN °C, 10°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutluMARDİN °C, 12°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu