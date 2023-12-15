Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Marmara’da da etkisini göstererek yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte 12 dereceye kadar azalacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu