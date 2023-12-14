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WhatsApp' a yeni özellik geldi: Mesajlar sabitlenecek

WhatsApp, mesaj sabitleme özelliğiyle birlikte sohbetlerde seçilen mesajın en başa tutturulabileceğini açıkladı.

Ekleme: 14.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp' a yeni özellik geldi: Mesajlar sabitlenecek
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de mesaj sabitleme özelliğini yayınladı.

Mesajlar 30 gün sabitlenebilecek

WhatsApp, bir mesajın 30 güne kadar sohbetin en başına tutturulabileceğini açıkladı.

Bu özellik sayesinde seçilen mesajların 24 saat veya 30 gün süre boyunca sohbetlerde sabitlenebileceği kaydedildi.

Özellikle grup sohbetlerinde sıkça kullanılması beklenen özellik sayesinde kalabalık gruplarda yapılan duyuruların diğer katılımcıların gözden kaçırmaması için bu özelliği kullanması bekleniyor.

WhatsApp' a yeni özellik geldi: Mesajlar sabitlenecek

WhatsApp'ın mesaj sabitleme özelliği geçtiğimiz günlerde uygulamaya eklenmeye başladı. Şirket, yeni özelliği kademeli olarak kullanıma sunduğundan henüz size ulaşmamış olabilir.

WhatsApp mesaj sabitleme özelliği nasıl kullanılır

WhatsApp'ı açın.

Bir sohbete girin.

Sabitlemek istediğiniz mesaja basılı tutun.

“Sabitle” seçeneğine dokunun.

“24 saat”, “7 gün” veya “30 gün”' seçeneklerinden birini seçin ve mesajı sabitleyin.
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