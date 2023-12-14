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Seçil Erzan dosyasında şoke eden detay: Ata Demirer ile 131 saniyelik sır görüşmede neler konuşuldu?

Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan fon vurgununa kilitlendi. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, yüzlerce isimden yüksek kar vaadiyle para toplayıp ödemedi. Şikayetler üzerine tutuklanan Erzan hakkında yürütülen soruşturmada, şoke eden detaylar gündeme geldi. Öyle ki Erzan'ın 15 Ocak'ta komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik sır bir görüşme yaptığı belirlendi.

Ekleme: 14.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Seçil Erzan dosyasında şoke eden detay: Ata Demirer ile 131 saniyelik sır görüşmede neler konuşuldu?Futbol ve iş dünyasını saran özel fon vurgunu Türkiye'nin gündemini sarstı. Özel bir bankasının şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi futbol camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra iş dünyasını, eşini, akrabalarını hatta köylülerini bile dolandırdı.

Ponzi yöntemiyle topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklandı. Yürütülen soruşturmada, her gün şoke eden bir detay ortaya çıktı.

Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarında yapılan incelemede, herkesi şaşkına çeviren bir bilgiye ulaşıldı. Öyle ki Seçil Erzan, ocak ayında ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'i de aradı.

Olumsuz yanıt aldı
İlk olarak Erzan ile Demirer'in görüşmesi HTS kayıtlarına bir saniye olarak yansıdı. 15 Ocak'ta ise bu kez Ata Demirer, Seçil Erzan'ı aradı. İkili arasında tam 131 saniyelik bir görüşme yaşandı.

İddiaya göre Seçil Erzan, yüksek kar vadettiği fona Ata Demirer'i de dahil etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı. İkilinin nerede tanıştığı da en çok merak edilen konular arasındaydı.

Öyle ki Ata Demirer'in Seçil Erzan'ın da babasının bağ evinin de bulunduğu Bozcaada'da yaşaması nedeniyle ikilinin burada tanıştıkları iddiası ortaya atıldı.
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