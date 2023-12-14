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Resmi Gazete'de yayımlandı! Mevduat hesaplar için FLAŞ adım

Mevduatlarda devlet güvencesine tabi olan tutar artırıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre halihazırda 400 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 2024 yılı itibariyle 650 bin TL'ye yükseltilecek.

Ekleme: 14.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı! Mevduat hesaplar için FLAŞ adımTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlenmesine karar verdi.

TL MEVDUATTA DEVLET GÜVENCESİ ARTIRILDI

Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olacak şekilde yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mevduat hesaplar için FLAŞ adım

İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TMSF'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 400 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlenmesine, karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mevduat hesaplar için FLAŞ adım

Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.


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