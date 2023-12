Netflix’te şeffaflık paylaşımı! Veriler paylaşıldı

En popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme rakalmarına dair olan şeffalığı arttırmak için verilerini açıkça yayınladı. Bundan sonra yılda iki defa yayınlanacak.Şeffaf olmamakla eleştirilen platform için Hollywood oyuncuları ve yazarlar, bu konuya değinmiş ve uzun süren grevlerinde bu konuya da yer vermişlerdi. Oyuncu ve yazarlar, platformda iyi izlenen ve beğenilen yapımlar için daha yüksek telif ücreti istemişlerdi.Netflix'in eş CEO'su Ted Sarandos yaptığı açıklamada, şeffaflık ile ilgili eksiklikler yaşandığını kabul etti ve bu durumun toplumda güvensizlik yarattığının altını çizdi.Bunun ardından platform'dan gelen açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: 'Netflix, 2021'de haftalık Top 10 ve En Popüler listelerimizi kullanıma sunduğundan bu yana, insanların ne izlediği hakkında YouTube dışındaki diğer yayıncılardan daha fazla bilgi sağladı. Ve artık daha ileri gitme zamanının geldiğine inanıyoruz.'Kısaca bundan sonra Netflx, yılda iki kez olmak üzere “Ne İzledik” raporu yayınlayacak.İlk kez açıklanan listede ön plana çıkmayı başaran diziler arasında Ginny and Georgia, Gilmore Girls, Seinfeld, Friends ve The Office yer alıyor.Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı The Mother, yılın ilk yarısında platformun en çok izlenen filmi oldu.En çok izlenen yapımlar listesinde birinci sırada yer alan The Night Agent dizisinin ardından Ginny & Georgia dizisinin ikinci sezonu en çok izlenen yapımlarda ikinci sırada yer aldı.Ardından da The Glory'nin birinci sezonu, Wednesday dizisinin de birinci sezonu en çok izlenen yapımlar oldu.Paylaşılan listeye göre en çok izlenen Türk yapımları arasında, 'Biz kimden kaçıyorduk anne?' adlı mini dizi sıranın başında yer alıyor. 24 Mart'ta yayımlanan dizi yaklaşık 93 milyon saat izlendi.Hemen arkasında ise 'Şahmaran' dizisinin birinci sezonu geliyor. 20 Ocak'ta tüm dünyada gösterime giren dizi 84 milyon saate yakın izledi.Ayrıca, Terzi, Kara Para Aşk, Zeytin Ağacı, Diriliş Ertuğrul, Muhafız yapımları da 10 milyon saatten fazla izlenen yapımlar arasındaydı.