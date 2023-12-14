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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 14.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarka 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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