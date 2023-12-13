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Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Sosyal medya platformu Instagram, yeni özelliği "gözden geçir" ile gündem oldu. Takipçi isteklerinde "onayla" yerine "gözden geçir" yazıyorsa dikkat...

Ekleme: 13.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...
Son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden dönen dolandırıcılık artış gösterdi.

Instagram yöneticileri, sahte hesaplarla gerçekleştirilen dolandırıcılıkların önüne geçmek adına önlem aldı.

Bu kapsamda kişilere gelen takip isteklerinde 'Gözden Geçir' ibaresini eklendi.

Takipçi isteklerinde bu ibareyi görenler, sebebini merak etti.

Öyle ki, gerçek hesaplardan gelen isteklerde de uyarı yer almaya başladı.

Instagram kullanıcıları, takipçi isteklerindeki 'gözden geçir' uyarısını sosyal medyaya sordu.

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

'Gözden Geçir' özelliği

Birçok kişinin aynı sorunu yaşadığı ifade edildi.

Instagram'da yabancılara çok mesaj ve ya takip isteği atanların bu şekilde belirgin olacağı fark edildi.

Kullanıcılar ise 'erkekler kapatıldı', 'çapkınlar ifşalandı', 'avcılar yandı' gibi yorumlarda bulundu.

Yani size gelen istekte veya DM'de uyarı var ise, hesap sahibinin fazla aktif bir kullanıcı olduğunu söyleyebiliriz.
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