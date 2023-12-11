İletişim Başkanlığı bir yalanı daha ortaya çıkardı

Sosyal medya üzerinden yayılan "yanlış" bilgiler, vatandaşlarını kafasını kolaylıkla karıştırabiliyor.Bu bilgilerin doğruluğunu ortaya koymak için ise İletişim Başkanlığı harekete geçti ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni kurdu.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada da bu sefer şehidimiz üzerinden yapılan bir algıyı yıktı.Sosyal medyada yayılan, "TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti" sözlerinin aslı açıklandı.İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama;Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, “TSK şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti” iddiası doğru değildir.Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, 24 Temmuz 2023’te Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.Fotoğraftaki bavulun içerisinde, şehidimiz Mehmet Can’ın eşyaları bulunmaktandır. Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz.