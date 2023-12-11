Eski MHP'li başkanın oğlu feci olayda hayatını kaybetti!

Trabzon'da ormanlık alanda arkadaşıyla ağaç kesen Ahmet Yılmaz (41), başına tomruk çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.ESKİ BAŞKANIN OĞLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİEski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi yarın öğle vakti, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde toprağa verilecek.