Zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-38 tokadı! 8 ilde eş zamanlı operasyon... Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi çok sayıda gözaltı

Uyuşturucu madde imal eden ve satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu’nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonu'nda 1 Ton 719 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz' açıklamasında bulundu.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;