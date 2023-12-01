  • USD: 28,82 - 28,87
  • EURO: 31,52 - 31,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de genç, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti. 15 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor. Gece boyuncu Mısırlı yetkililere dayandırılarak yapılan haberlerde; İsrail ve Hamas'ın geçici ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği belirtilerek savaşın yeniden başladığı ifade edildi. Gelen son dakika haberine göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu
Ekleme: 1.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 1.12.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu
Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken, bölgede ateşkese yönelik çabalar da sürüyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği ve savaşın yeniden başladığı belirtildi.

İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

ATEŞKESİN UZATILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Mısırlı yetkililer, İsrail ve Hamas'ın ateşkesi 8.günde de uzatma konusunda anlaştığını açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.





















Gazze'deki soykırımın gölgesinde Kudüs'te 8. cuma! Terör devleti İsrail'den Mescid-i Aksa'ya abluka
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih netleşti
Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor
160 milyon liralık borç CHP'yi karıştırdı: Kime ödeneceği belli değil
Almanya soğuktan kırılıyor: Beş buçuk milyon Alman evini ısıtamadı
Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Katil Netanyahu iyice azıttı: Yok edeceğiz hiç kimse bizi durduramaz
Dünyada Yahudilere yönelik tepki büyüyor: Vahşet ekti nefret biçiyor
Merkez Bankası açıkladı: TL için yeni adım geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD merkezli Politico hazırladı: Erdoğan, Avrupa'nın en güçlü kişileri arasında
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları tam gaz: Anket süreci başladı sonuçlar Erdoğan'a sunulacak
Aralık ayında doğal gaza zam yok! Trakya'daki merkez fiyatları daha da aşağı çekecek
İşgalci İsrail katliama yeniden başladı! Hamas'ı bahane ettiler: Gazze'nin kuzeyindeki bir bölge vuruldu
Çerçioğlu’nun sağ kolu suç makinesi çıktı! Ağır cezada yağmadan 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
Zehir tacirlerine NARKOGÜÇ-38 tokadı! 8 ilde eş zamanlı operasyon... Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi çok sayıda gözaltı
Özgür Özel Akşener'in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi
Yeni vergi düzenlemesi geliyor! Bakan Mehmet Şimşek: Daha adil bir sistem için ciddi adımlar atacağız
DNA sonuçları analiz edildi! Üç parmaklı ellere sahip: Bilinen hiçbir türe benzemiyor

DNA sonuçları analiz edildi! Üç parmaklı ellere sahip: Bilinen hiçbir türe benzemiyor

Google kullanıcılarına uyarı: Hesaplar silinmeye başlıyor! Tek yapmanız gereken...

Google kullanıcılarına uyarı: Hesaplar silinmeye başlıyor! Tek yapmanız gereken...

Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı

Fatih Terim'in avukatı konuştu: Kaşla göz arasında evrak imzalatıldı

WhatsApp'a yeni özellik: Sohbet kilitleme dönemi başlıyor

WhatsApp'a yeni özellik: Sohbet kilitleme dönemi başlıyor

Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız

Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız

Türkiye'den Tiktok'a yaptırım sinyali! Ceza yatırımı masada… TBMM karar verecek

Türkiye'den Tiktok'a yaptırım sinyali! Ceza yatırımı masada… TBMM karar verecek