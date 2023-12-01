Çerçioğlu’nun sağ kolu suç makinesi çıktı! Ağır cezada yağmadan 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Batı Bölge Koordinatörü ve 20 yıldır Özlem Çerçioğlu ile birlikte siyaset yapan Fatih Akkentli suç makinesi çıktı. Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. En son belediyeyi eleştiren yazı yazdığı için telefonla aradığı gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Gözen'e hakaret ettiği gerekçesiyle 75 gün hapis cezası alan Akkentli, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağma suçundan yargılanıyor. Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, tehdit ve hakaret sucularından 14 yıla hapsi istenen, Akkentli 23 Kasım 2023'de ilk duruşmaya katılmadı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Özlem Çerçioğlu'nun sağ kolu Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli suç makinesi çıktı. Çerçioğlu'nun prensi Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Suç makinesi Akkentli'nin geçtiğimiz günlerde CHP'den Söke Belediye Başkan aday adaylığını açıklaması ise büyük şaşkınlık yarattı.



Belediye şirketinde taşeron işçi olduğu halde kendisini Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü diye tanıtan Akkentli'nin, kendisine özel makam odası yaptırdığı, makam odasında kabuller yaptığı, belediye çalışanlarına buradan talimat verdiği belirtildi.



BELEDİYEYİ ELEŞTİREN GAZETECİYE HARAKET ETTİ, CEZA ALDI



Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde belediyeyi eleştiren bir yazı yazdığı için telefonla arayıp gazeteci ve köşe Yazarı Ahmet Gözen'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Fatih Akkentli'ye 75 gün hapis cezası verildi.



Mahkeme, istinaf yolu kapalı olmak üzere verilen karar sonrası Büyükşehir Belediyesi personeli Akkentli hakkında daha önce ceza hükmü ile sonuçlanan ve HAGB kararı nedeni ile ertelenen 4 dosyanın daha tekrar görülmesine hükmetti.



CAMLARI YUMRUKLADI, TEHDİT VE HAKARETLERDE BULUNDU



Söke Adliyesi önünde 22 Eylül 2022'de Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer'in aracının önünü kesip, camları yumruklayan, tehdit ve hakaretlerde bulunan, bu anları cep telefonu ile görüntüleyen İsmail Özer'in avukat oğlu Ali Özer'e de saldıran, elinden telefonu zorla almaya çalışan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü hakkında Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



YAĞMADAN 14 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Akkentli'nin "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar, 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıla kadar hapsi istendi. Akkentli İlk duruşma günü olan 23 Kasım 2023'de günü Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne katılmadı.



KIZ KARDEŞİNİN HIZLI YÜKSELİŞİ



2017'de CHP'den ihraç edilen Akkentli, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimleri ile affedilmişti.



Fatih Akkentli'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan kız kardeşi Gizem Akkentli 2014'te kurduğu şirketin sermayesini 8 yıl gibi kısa sürede 130 kat arttırarak 6 milyon 500 bine çıkartarak büyük bir dikkat çekmişti.