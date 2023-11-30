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Denizli'de korkunç son! Evinde bıçaklandı, son nefesini sokakta verdi

Denizli'de evinde bıçaklanan genç, kanlar içinde sokağa çıkarak yardım bulmaya çalıştı. Yoldan geçen aracın almadığı genç bir süre sonra hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de korkunç son! Evinde bıçaklandı, son nefesini sokakta verdiOlay, gece saat 01.30 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi 1283 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tek başına Afganistan uyruklu Amiri Asheghossein (24) evine gelen kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Denizli'de korkunç son! Evinde bıçaklandı, son nefesini sokakta verdi

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan boğuşmada göğsünden bıçaklanan Amiri Asheghossein, yarı çıplak halde evden sokağa çıkarak yardım bulmaya çalıştı. Yoldan geçen bir aracı durdurmaya çalışan Amiri Asheghossein, otomobil durmayınca kanlar içerisinde sokak ortasına yığıldı.

Asheghossein'in yarı çıplak halde yerde yattığını gören ev sahibi ve komşuları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Amiri Asheghossein'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Denizli'de korkunç son! Evinde bıçaklandı, son nefesini sokakta verdi

'ARABA YARILIYI ALMADI'

Olay anlarına tanık olan komşusu Rabia Çelik, 'Bizler uyuyorduk, bir bağırış sesi duyduk ve hemen yatağımızdan kalktık. Eşim kapıdan çıkıp olaya gitmek istedi ve ben gitmemesi için tuttum. Hemen balkona çıktık ve genç bir oğlan evden çıkıp kaçtı. Bu yabancı uyruklu ölen genç ise aşağı doğru kaçtı. Biri araba durdurdu ama o araba da yaralıyı almadı. Yaralı genç ise sokakta son anları olduğu için biraz kötü oldu. Biz korktuk ve ne yapacağımızı bilemedik. Hemen ambulans ile polisi aradık' dedi.
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