Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucunun kökünü kazımaya yönelik teknik ve fiziki çalışma başlattı.Ekipler, doğu illerinden öncü artçı şeklinde Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit etti. Mersin Serbest Bölge Otoban gişelerinde önlem alan ekipler, durdurdukları öncü araç içerisinde bulunan N.K., O.Y., ve S.l. isimli şüphelileri gözaltına aldı.Artçı araç ise Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali otoban çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Araç üzerinde yapılan aramalarda, araca zulalanmış vaziyette 16 paket halinde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi.Artçı araç içerisinde bulunduğu tespit edilen M.Y. ve A.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.