Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Popüler web tarayıcısı Google Chrome, eski işletim sistemlerine olan desteği azaltmaya devam ediyor.Son açıklamaya göre, Android 7 (Nougat) sürümü artık Google Chrome tarafından desteklenmeyecek.Bu karar, Google'ın tarayıcısının güvenlik ve performansını artırmayı hedeflediği bir dönemde geldi.Google Chrome'un güncel sürümleri, kullanıcılarına daha güvenli bir internet deneyimi sunmayı amaçlıyor.Bu nedenle, eski işletim sistemlerindeki güvenlik açıkları ve performans sorunlarını en aza indirgemek için eski sürümlere desteğin kesilmesi gerekiyor.Google, popüler web tarayıcısı Chrome'un gelecek sürümünün Android 7.0 Nougat işletim sistemini desteklemeyeceğini duyurdu.Android 7.0 Nougat, Android işletim sisteminin eski ancak hala geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan bir sürüm. Ancak bu sürüm artık Google Chrome ile uyumlu olmayacak.Böylelikle Aralık ayında çıkması planlanan Chrome 120, Android 7.0 Nougat çalıştıran cihazlara yüklenmeyecek veya güncelleme almayacak. Chrome'nin şu anki işletim sistemi, cihazla son uyumlu sürüm olacak.