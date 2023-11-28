81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle “ÇEMBER-7 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalama kararı çıkartılan bin 34 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildirdi.