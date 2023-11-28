81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle “ÇEMBER-7 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalama kararı çıkartılan bin 34 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 'ÇEMBER-7 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalama kararı çıkartılan bin 34 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildirdi.