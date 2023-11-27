Şırnak'ta terör operasyonu: 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 29'u PKK/KCK, 2'si FETÖ/PDY ve 1'i DEAŞ üyesi olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı.29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.25 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.