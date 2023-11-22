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Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik için hayata geçirecekleri yeni uygulamayı açıkladı. Bakan Mehmet Şimşek, yurt dışına hizmet olarak sunulan faaliyetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkaracaklarını duyurdu.

Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması
Ekleme: 22.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik için kazanç istisnası oranı 30 puan artırılacağını duyurdu.

DÖVİZ GETİRENİN KAZANÇ İSTİSNASI YÜZDE 80'E ÇIKARILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını belirterek, 'Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz.' dedi.

Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN 'YENİ REFORM PAKETİ' AÇIKLAMASI

Bakan Mehmet Şimşek, hayata geçirecekleri yeni reform paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulanan ekonomi programıyla daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Mehmet Şimşek, programla, fiyat istikrarını kalıcı tesis etmenin, yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını desteklemenin, cari işlemler dengesini iyileştirmenin ve bütçeyi sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklarla finanse etmenin, öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

VERGİ ÇALIŞMALARI

Bakan Mehmet Şimşek, bu çerçevede, para, maliye ve gelirler politikasını eş güdüm içinde yürütecek üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformları hayata geçireceklerine işaret ederek, vergi alanında da Orta Vadeli Program'da belirttikleri politikalara yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması

5 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Bu çalışmaların bir kısmını önceliklendirdiklerini ve konunun yakın zamanda Meclis gündemine geleceği bilgisini veren Bakan Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:

'Paketle ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ihracatın desteklenmesi ve ülkemize döviz girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracağız. İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Uygulama, imalatçı veya tedarikçi kurumların, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleri için geçerli olacak.'

Döviz getiren kazançlı çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek’ten ‘yeni reform paketi’ açıklaması

'KAR PAYININ TÜMÜNÜN ÜLKEYE GETİRİLMESİ ŞARTI'

Bakan Mehmet Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik edecek uygulamanın detaylarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

'Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz. Böylece kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu kazançlar için yüzde 5'e düşürüyoruz.'

Bakan Mehmet Şimşek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50'sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna edeceklerini de ifade etti.
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