Şanlıurfa’da polis ve jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe! 35 tutuklama

Şanlıurfa'da son bir haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 54 şüpheli gözaltına alındı.Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19 gram eroin 996 gram esrar, bin 173 adet Sentetik hap, 149 metamfetamin, 101 kilo 652 gram skunk, 260 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 54 şüpheliden 35'i tutuklandı.