MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu paylaştı. 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörler mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Mehmetçiklerimiz, nokta operasyonlarla örgüte adeta darbe vuruyor.Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı bir haber geldi.Milli Savunma Bakanlığı, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla ile çatışmaya girildiğini açıkladı.Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur.Öte yandan çatışmada 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.