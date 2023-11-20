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Eli kanlı soykırımcı İsrail'in son hedefi Endonezya Hastanesi oldu: Çok sayıda ölü var

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü. İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi. Filistin resmi haber ajansı saldırı sonucu en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

Eli kanlı soykırımcı İsrail'in son hedefi Endonezya Hastanesi oldu: Çok sayıda ölü var
Ekleme: 20.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Eli kanlı soykırımcı İsrail'in son hedefi Endonezya Hastanesi oldu: Çok sayıda ölü var
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden 'İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz.' anonsunu paylaştı.

Hastaneden bir diğer görüntüde ise bir doktorun yerde yatan yaralıyı tedavi etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Gazeteci Şerif'in çektiği, hastanenin doğrudan hedef alındığını gösteren fotoğraflarda ise bombardımanla parçalanmış odalar ve yatakta tedavi olmayı beklerken ölen çocukların cesetleri, yaşanan dramı açıkça ortaya koyuyor.

Eli kanlı soykırımcı İsrail'in son hedefi Endonezya Hastanesi oldu: Çok sayıda ölü var

8 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de sürekli akmakta olan kanın durdurulması için derhal ateşkes kararı alınmasını istedi.

Merkezi Fransa'da bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşu MSF'nin, X platformundan yaptığı açıklamada, 'Akan kanın durması için geçen zamana göre ateşkes en çok şimdi gereklidir.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta dün gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiği ve dakikalar içinde hastaneye aralarında ağır yanıkları olan çok sayıda çocuğun da bulunduğu 122 yaralının getirildiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar üyelerinin hizmet verdiği yanık ünitesinde her gün yaklaşık 10 ameliyat yapıldığına işaret edilen açıklamada, hastanenin dolu olduğu, yaralıların sıra beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

İsrail 45. günde de Gazze'yi aralıksız vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.
Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.
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