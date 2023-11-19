İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a yılın ilk karı düştü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini artırarak sürdürürken, İstanbul'un birçok noktası beyaza büründü. Çamlıca Tepesi, Kurtköy, Beylikdüzü yılın ilk karını alan bölgelerden... Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilçede kar yağışı başladı.Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.Mevsimin ilk karı ile birlikte heyecanlanan vatandaşlar ise bu anları görüntüledi.Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar, unutulmaz görüntüler oluşturdu. Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın; genellikle güney ve batılı, zamanla Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIYağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISIRüzgârın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BİRÇOK İL İÇİN SARI VE TURUNCU ALARMMeteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:Adıyaman, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa,Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli,Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Rize,Tunceli, Şanlıurfa, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon,Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak,Bartın, Yalova, Kilis, Karabük, DüzceİŞTE İL İL HAVA DURUMUMARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 11°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurluİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmurluKOCAELİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı ve İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluİZMİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 20°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 8°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurluYOZGAT °C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.BOLU °C, 3°CÇok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DÜZCE °C, 9°CÇok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 11°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 18°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 10°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksekleri ile Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluMALATYA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.VAN °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.