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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 7.816,45 puana çıktı.

Ekleme: 17.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,77 puan artışla 7.816,45 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,12 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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