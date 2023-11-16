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Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Saat 15.51 sıralarında merkez üssü Bigadiç olan depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.

Ekleme: 16.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde depremBalıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.51 sıralarında bir deprem meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.

AFAD depremin derinliğinin 6.97 km olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi de 8.4 km olarak duyurdu.

Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem

BİGA DA SALLANDI

Sabah saatlerinde de Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir deprem olmuştu. Saat 06.36 sıralarında 3.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 11.7 km olarak paylaşmıştı.

Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem
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