Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 14°C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 20°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluİZMİR 13°C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 8°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluANTALYA 16°C, 25°CAz bulutluISPARTA 5°C, 20°CAz bulutluMERSİN 16°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.ANKARA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 3°C, 19°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 2°C, 17°CParçalı ve çok bulutluKONYA 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 3°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP 14°C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 11°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 11°C, 23°CParçalı bulutluTOKAT 6°C, 18°CParçalı bulutluTRABZON 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar bölge genelinin, yarın (Çarşamba) güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluERZURUM 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 9°C, 20°CParçalı zamanla az bulutluMARDİN 13°C, 17°CParçalı zamanla az bulutluŞANLIURFA 13°C, 20°CParçalı zamanla az bulutlu