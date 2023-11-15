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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Marmara'da İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış kendisini gösterirken, bu kez kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak görülecek. Marmara'da ise batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Kasım hava durumu raporu.

Ekleme: 15.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu

ISPARTA 5°C, 20°C
Az bulutlu

MERSİN 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar bölge genelinin, yarın (Çarşamba) güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 20°C
Parçalı zamanla az bulutlu

MARDİN 13°C, 17°C
Parçalı zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 20°C
Parçalı zamanla az bulutlu
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