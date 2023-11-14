Dikkat! Hesabınız silinebilir… Sadece 16 gün kaldı

Milyonlarca kişinin fotoğraf, doküman, mesaj ve benzeri kişisel bilgilerini bulut sistemde kayıt altında tutan Google, bu verilerin güvenliğini sağlamak adına yeni bir hamlede bulundu. Veri ve hesap güvenliğini sağlamak adına, saldırı altına olabileceğinden şüphelendiği bazı hesapların kapatılacağını duyurdu.Google, siber güvenlik projesi kapsamında son iki yıldır aktif olmayan Gmail hesaplarının kapatılacağını duyurdu. 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek olan proje kapsamında Gmail, Drive, Dokümanlar ve Fotoğraflar gibi Google Workspace uygulamalarında iki yıl boyunca hiç aktif olmayan hesaplar kapatılacak.Teknoloji devi, bu hamlesine gerekçe olarak eski hesapların saldırıya daha açık durumda oluşunu gösterdi. Bu hesaplarda iki faktörlü kimlik doğrulaması yapılmamış olabilir. Bu hesaba bağlı yedek hesaplar ve telefon numaraları kullanım dışı olabilir. Ayrıca kullanıcı 2 yıldan daha uzun süre önce koyduğu şifreyi hatırlamadığından hesabı üzerinde daha az kontrole sahiptir. Bu gibi durumlar eski hesapların ele geçirilmesini kolaylaştırır.Google Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ruth Kricheli, mayıs ayında yazdığı bir blog yazısında şirketin kullanıcıları spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korumak için teknoloji ve araçlara yatırım yaptığını belirtmişti.Mayıs ayında bu hamleyi açıklayan Kricheli'ye göre, güncellenen politika yalnızca kişisel hesapları etkileyecek ve okul veya iş hesapları için bu durum geçerli olmayacak.Söz konusu duyurunun yayınlanmasının akabinde eski hesaplara pek çok bildirim ve e-posta gönderilerek hesapların kapatılacağı bildirildi.Kricheli, silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerinden endişe duyan kullanıcılar için Google hesabını aktif tutmanın en basit yolunun en az iki yılda bir oturum açmak olduğunu söyledi: 'Yakın zamanda Google hesabınızda veya hizmetlerimizden birinde oturum açtıysanız hesabınız etkin kabul edilir ve silinmez.'Ayrıca Kricheli'ye göre e-posta okumak veya göndermek, Google Drive'ı kullanmak, YouTube videosu izlemek, Google Play Store'dan uygulama indirmek, üçüncü taraf bir hizmette oturum açmak için Google'ı kullanmak veya yalnızca Google Arama'yı kullanmak gibi eylemlerin tümü etkinlik olarak sayılıyor.Google hesaplarının aktif kalmasını isteyen kullanıcıların 16 gün içinde giriş yapmaları ve hatta iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmeleri öneriliyor.