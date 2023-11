Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Elektrik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de bir kez daha iletişim ve internet tamamen kesildi.Öte yandan İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü'nden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.Sözcüsü Hecht, kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını kabul etti. İşte dakika dakika son gelişmeler...AB Temsilcisi Borrell, İsrail'in Cibaliya kampını bombalamasından sonra can kayıplarından dehşete düştüğünü, sivillerin korunmasının ahlaki ve yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.Filistin Haber Ajansı: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font, bugün Gazze saldırılarıyla ilgili İsrail'deki Büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı. Öte yandan dün Bolivya diplomatik ilişkileri keserken Kolombiya da İsrail'deki Büyükelçisini geri çağırdı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, zor bir savaşın içinde olduklarını ve bunun uzun süreceğini belirtti.İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancıların Gazze'den çıkışı için açılabileceğini duyurdu.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı İsrail'in yaptığı "en büyük katliamlardan biri" olarak nitelendirdiABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu.Blinken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 11 bin hedefin vurulduğunu duyurdu.Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks, Gazze Şeridi'nde 'yeni bir internet kesintisinin' yaşandığını doğruladı. Net Blocks, sosyal medya platformu X'ten Gazze Şeridi'ndeki iletişim krizini doğrulayan bir paylaşımda bulundu.Paylaşımda, 'Canlı ölçümler, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel üzerinde büyük etkisi olan yeni bir internet kesintisinin ortasında olunduğunu gösteriyor.' ifadesi kullanıldı.Net Blocks'un paylaşımında, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle bölge sakinlerinin çoğunun iletişiminin tamamen kesileceğine de dikkat çekildi.Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda biri engelli 4 Filistinliyi öldürdü.Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, 'Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz.' ifadesi kullanıldı.Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırdı.Mısır yerel medyasında yer alan habere göre Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, El-Ariş kentindeki 101'inci Tabur Karargahı'nda bazı askeri yetkililerin yanı sıra bölgedeki Arap kabilelerinin liderleriyle bir araya geldi.2014'ten bu yana Sina Yarımadası'nda yapılan yatırımlara ve bölgenin Mısır için önemine değinen Medbuli, 'Tarih boyunca, antik Mısır uygarlığından bu yana Mısır ve Nil Nehri'ne yönelik bir tehdit ve saldırı söz konusu olmuştur.' ifadesini kullandı.Sina'nın, tüm Mısır halkı için ayrı bir önem ve değere sahip olduğunu belirten Medbuli, 'Biz Mısırlılar, Sina topraklarındaki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız. Mısır, hiçbir şeyin kendisine dayatılmasına izin vermeyecek. Bölgesel meselelerin bizim aleyhimize tasfiye edilmesine veya çözümlenmesine müsaade etmeyeceğiz.' diye konuştu.: Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler karşısında dehşete düştüklerini bildirdi.MSF, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımda, 'İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler bizi dehşete düşürdü. Saldırının ardından çok sayıda yaralı Şifa Hastanesine ulaştı ve burada ekiplerimiz acil tıbbi müdahalede bulundu.' ifadeleri yer aldı.Bu son anlamsız şiddet olayının kınandığı belirtilen paylaşımda, Gazze Şeridi boyunca daha fazla ölümün önlenmesi için MSF'nin 'acil ateşkes çağrısı' yinelendi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görünce dehşete düştüklerini belirtti.Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı terörün çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, durumun kontrolden çıkabileceği, acil tedbirler gerektiği uyarısında bulundu.Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin, ülkesinin Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla ülkesine 3 kez diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.