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MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Recep Parlak şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023'de, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Recep Parlak şehit oldu.

Ekleme: 6.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 6.10.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Recep Parlak şehit olduMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Parlak'ın, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023'de, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Parlak için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.' ifadelerine yer verdi.

MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Recep Parlak şehit oldu
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