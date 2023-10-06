Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği öngörülürken, cuma günü için sis ve pus beklentisi belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Ekim hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, ülkemizde bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerine yakın seyretmesi tahmin edilmektedir. Yurt geneli parçalı ve az bulutlu olacakken, Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzeyinde zamanla çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Marmara'nın doğusunda sis ve pus oluşumu görülebilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu,kuzeyi zamanla çok bulutlu, bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
EDİRNE 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Az bulutlu
KONYA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 5°C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 22°C
Az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 16°C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
AMASYA 9°C, 25°C
Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 9°C, 23°C
Az bulutlu
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu