Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, ülkemizde bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerine yakın seyretmesi tahmin edilmektedir. Yurt geneli parçalı ve az bulutlu olacakken, Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzeyinde zamanla çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Marmara'nın doğusunda sis ve pus oluşumu görülebilir.Parçalı ve az bulutlu,kuzeyi zamanla çok bulutlu, bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.EDİRNE 12°C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 16°C, 24°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 16°C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA 21°C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluMERSİN 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 23°CAz bulutluESKİŞEHİR 10°C, 23°CAz bulutluKONYA 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİVAS 5°C, 22°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 22°CAz bulutluKASTAMONU 6°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİNOP 16°C, 23°CAz bulutluZONGULDAK 13°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.AMASYA 9°C, 25°CAz bulutluSAMSUN 13°C, 22°CParçalı ve az bulutluTOKAT 9°C, 23°CAz bulutluTRABZON 16°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.ERZURUM 4°C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluMALATYA 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN 6°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluSİİRT 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu