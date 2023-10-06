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Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği öngörülürken, cuma günü için sis ve pus beklentisi belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Ekim hava durumu raporu.

Ekleme: 6.10.2023 - 08:50 Güncelleme: 6.10.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, ülkemizde bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerine yakın seyretmesi tahmin edilmektedir. Yurt geneli parçalı ve az bulutlu olacakken, Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzeyinde zamanla çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Marmara'nın doğusunda sis ve pus oluşumu görülebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu,kuzeyi zamanla çok bulutlu, bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

EDİRNE 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Az bulutlu

KONYA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 22°C
Az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 16°C, 23°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

AMASYA 9°C, 25°C
Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 23°C
Az bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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