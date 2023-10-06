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Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolar ödeyerek aldığı eski adıyla Twitter olan X’in güncel fiyatı inanılmaz seviyelere düştü.

Ekleme: 6.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 6.10.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, daha sonra ismini 'X' olarak değiştirerek yeni bir sayfa açmıştı.

Twitter veya güncel adıyla X, finansal anlamda zor dönemlerden geçmeye devam ediyor. Elon Musk'ın platformu 44 milyar dolara satın almasını destekleyen Morgan Stanley liderliğindeki yedi bankayla bu hafta görüşen CEO Linda Yaccarino, bazı finansal verileri de ortaya çıkardı.

13 milyar dolarlık borç var

Elon Musk satın almadan önce Twitter zaten çok fazla kazanç getiren bir platform değildi. Ancak görünüşe göre, satın alımdan sonra da işler iyiye gitmiyor.

Temmuz ayında Musk, reklam satışlarındaki yüzde 50'lik düşüş nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu açıklamıştı.

Gelen bilgilere göre, Twitter'ın (X) şu anda 13 milyar dolara yakın bir borcu bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ise bu borcun bile çok çok altında.

Twitter'ın piyasa değeri 8 milyar dolar

Eğer reklam gelirleri yarı yarıya düştüyse, bu yılki satışların 2,5 milyar doların biraz üzerinde olması bekleniyor. Piyasa ve benzer platformlar da göz önüne alındığında Twitter'ın (X) değeri uzmanlara göre yaklaşık 8 milyar dolara denk geliyor. Elon Musk ise platformu 44 milyar dolara satın almıştı. Elon Musk, son dönemlerde Twitter Blue gibi ücretli abonelik seçenekleri sunarak gelirlerini artırmaya çalışsa da pek de başarılı olamadı.

Toplam Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 1'lik bir kısmı Blue hizmetine kaydoldu. Araştırmacılar, Blue'nun beklenen başarıyı yakalayamadığını söylüyor.
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