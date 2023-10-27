İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan ancak her fırsatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebilmek için Ankara'ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha kamuoyunu şaşırttı. Dün sabah Ankara'da tekrar Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu, "değişimci" olmasını göz ardı ederek kendisine teklif edilen "kurultayda divan başkanlığı" teklifine yeşil ışık yaktı. "Tarafsız" olması gereken divan başkanlığının İmamoğlu'na önerilmesi, genel merkez destekçilerinde rahatsızlık yarattı.

5 aydır İstanbul ve Ankara arasında ikiye bölünen CHP'de sular durulmuyor. Her gün farklı bir krizin gündeme oturduğu partide bu kez sürpriz bir görüşme gerçekleşti.Önceki gün, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'kurultayda divan başkanlığı teklif edeceği' iddiaları yayılırken, dün sabah yapılan görüşmenin de bu konuyu ele almak için organize edildiği bildirildi.29 Mayıs'ta değişim ateşini yakan, Kılıçdaroğlu'nu da aylardır eleştiri yağmuruna tutan İmamoğlu'nun divan başkanlığı teklifine sıcak baktığı iddia edildi.Tarafsız olması gereken divan başkanlığı görevine değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu'nun önerilmesi ise genel merkez kanadında rahatsızlığa yol açtı.Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı partililer, İmamoğlu'nun aylardır takındığı tavır sebebiyle atılan bu adıma karşı çıkıyor.Öte yandan ikili arasında dün Ahlatlıbel'de gerçekleştirilen görüşmede yalnızca kurultaya yönelik değerlendirmeler yapıldığı, İmamoğlu'nun ise bazı ayrıntıların netleşmesi halinde divan başkanlığı önerisine 'Evet' diyeceğini belirttiği öne sürüldü.