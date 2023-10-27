  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan ancak her fırsatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebilmek için Ankara'ya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha kamuoyunu şaşırttı. Dün sabah Ankara'da tekrar Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu, "değişimci" olmasını göz ardı ederek kendisine teklif edilen "kurultayda divan başkanlığı" teklifine yeşil ışık yaktı. "Tarafsız" olması gereken divan başkanlığının İmamoğlu'na önerilmesi, genel merkez destekçilerinde rahatsızlık yarattı.

İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Ekleme: 27.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
5 aydır İstanbul ve Ankara arasında ikiye bölünen CHP'de sular durulmuyor. Her gün farklı bir krizin gündeme oturduğu partide bu kez sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Önceki gün, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'kurultayda divan başkanlığı teklif edeceği' iddiaları yayılırken, dün sabah yapılan görüşmenin de bu konuyu ele almak için organize edildiği bildirildi.

29 Mayıs'ta değişim ateşini yakan, Kılıçdaroğlu'nu da aylardır eleştiri yağmuruna tutan İmamoğlu'nun divan başkanlığı teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

TARAFSIZ DEĞİŞİMCİ (!)

Tarafsız olması gereken divan başkanlığı görevine değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu'nun önerilmesi ise genel merkez kanadında rahatsızlığa yol açtı.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı partililer, İmamoğlu'nun aylardır takındığı tavır sebebiyle atılan bu adıma karşı çıkıyor.

Öte yandan ikili arasında dün Ahlatlıbel'de gerçekleştirilen görüşmede yalnızca kurultaya yönelik değerlendirmeler yapıldığı, İmamoğlu'nun ise bazı ayrıntıların netleşmesi halinde divan başkanlığı önerisine 'Evet' diyeceğini belirttiği öne sürüldü.
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…