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İsrail istedi onlar yaptı: Apple ve Google, İsrail ve Gazze'de haritaları devre dışı bıraktı!

Apple ve Google, savaşı gerekçe göstererek İsrail ile Gazze'de haritalar uygulamasının gerçek zamanlı trafik verileri özelliğini devre dışı bıraktığını açıkladı.

Ekleme: 26.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
İsrail istedi onlar yaptı: Apple ve Google, İsrail ve Gazze'de haritaları devre dışı bıraktı!
ABD merkezli dev teknoloji şirketleri, İsrail'e destek vermeyi sürdürüyor. Daha önce Facebook ve Instagram'ın, Filistin'e destek mesajlarını platformdan kaldırdığını veya etkileşimlerini düşürdüğünü sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise Apple ve Google, İsrail ordusunun talebi doğrultusunda İsrail ile Gazze'de haritalar uygulamasının gerçek zamanlı trafik verileri özelliğini kullanıma kapattı.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yapılması beklenen kara harekatı öncesinde Apple ve Google'dan böyle bir istekte bulunduğu belirtiliyor.

Bir Google sözcüsü, tamamen güvenlik amaçlı böyle bir karar aldıklarını belirterek şunları söyledi:

Daha önce çatışma durumlarında yaptığımız gibi ve bölgedeki gelişen duruma yanıt olarak, yerel toplulukların güvenliğini göz önünde bulundurarak, canlı trafik koşullarını ve yoğunluk bilgilerini görme özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktık.

İsrail istedi onlar yaptı: Apple ve Google, İsrail ve Gazze'de haritaları devre dışı bıraktı!

İsrailli blog GeekTime, Apple'ın da Haritalar uygulamasında aynı özelliği kapattığını bildirdi.

Her iki şirket tarafından yapılan bu hamle, İsrail ordusunun Gazze'yi ele geçirmek için on binlerce asker konuşlandırmayı planladığı bildirilen kara harekatının hemen öncesinde geldi.

Bloomberg, Google'ın İsrail ordusunun talebine uymak için canlı trafiği devre dışı bıraktığını, çünkü bu özelliğin askerlerinin hareketlerini ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

Google'ın savaş durumlarında canlı trafik koşullarını görme özelliğini devre dışı bırakmasının en son örneklerinden biri 2022 yılında yaşanmış ve şirket, Ukrayna'daki canlı trafik verilerini kapatmıştı.
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