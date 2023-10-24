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Betül'ün acı kaderi! Geç kalmamak için çağırdığı kurye sonu oldu

İstanbul'da arkadaşı ile sözleştiği buluşmaya geç kalmamak için taksi yerine mobil uygulamadan motokurye çağıran muhasebeci Betül Gürbüz (25), Küçükçekmece'den, Bakırköy'e seyir halinde halinde oldukları sırada kahreden bir kazanın kurbanı oldu. Serkan A.'nın kullandığı motosiklet beton pompa aracına çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı ancak Betül Gürbüz'ün bacakları koptu, iç organları dışarı çıktı. Ağır yaralı halde ameliyat edilen ve sonrasında yoğun bakıma alınan genç kız hayatını kaybetti. Motokurye tutuklandı. Hayatının baharında toprağa verilen Betül'den geriye ise gülümsediği fotoğraf kareleri ve sosyal medya hesabına düştüğü 'Bazı şeylerin bambaşka olmasını isterdim" notu kaldı.

Ekleme: 24.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 24.10.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Betül'ün acı kaderi! Geç kalmamak için çağırdığı kurye sonu olduKüçükçekmece'de bir muhasebe bürosunda çalışan Betül Gürbüz, Bakırköy Meydan'da bir arkadaşı ile buluşmak için sözleşti. Buluşmaya hızlı gidebilmek için taksi yerine bir uygulamadan kendisini götürmesi için moto kurye çağırdı.

Önceki gün sabah saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece'ye bağlı Sefaköy'den yola çıkan Gürbüz ve moto kurye Serkan A., Bakırköy'e doğru seyir halindeyken Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden yan yola dönen beton pompa aracına hızla çarptı. İkili çarpmanın etkisi ile motordan savruldu.

Betül'ün acı kaderi! Geç kalmamak için çağırdığı kurye sonu oldu

Kazada kolundan hafif şekilde yaralanan Serkan A., kaza alanının çok yakınında olan hastaneye kendi imkanları ile gitti. Betül Gürbüz ise ağır yaralandı. Bacakları koptu, bazı iç organları dışarı çıktı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri hala hayatta olan Gürbüz, yaklaşık beş dakika içerisinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan talihsiz genç kız ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakımda hayata veda etti.

MOTO KURYE TUTUKLANDI

Polis ekipleri çalışmaları sonucu beton pompa aracının sürücüsü Emrah D. ve hastanedeki tedavisinin ardından moto kurye Serkan A.'yı gözaltına aldı. Emrah D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Serkan A. ise dün sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Betül'ün acı kaderi! Geç kalmamak için çağırdığı kurye sonu oldu

"BAZI ŞEYLERİN BAMBAŞKA OLMASINI İSTERDİM"

Genç yaşta hayata veda eden Betül Gürbüz ise dün Küçükçekmece Söğütlüçeşme Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Betül'den geriye gülümsediği fotoğraf kareleri ve sosyal medya hesabına düştüğü 'Bazı şeylerin bambaşka olmasını isterdim" notu kaldı.

Betül'ün acı kaderi! Geç kalmamak için çağırdığı kurye sonu oldu
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